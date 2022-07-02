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Винер-Усманова назвала ожидаемым заявление министров спорта по членству России в организациях

Винер-Усманова назвала ожидаемым заявление министров спорта по членству России в организациях

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова высказала мнение, что заявление министров спорта 33 стран с требованием приостановить членство России и Белоруссии в спортивных организациях было ожидаемым.

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