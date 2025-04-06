Вокруг света, Трамп с приветом

В своё время три года назад я создавал формат «Невоенного анализа», как подборку новостей, каждая из которых по отдельности не тянет на полноценную статью, но в совокупности позволяет сформировать более цельную картину.
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