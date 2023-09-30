Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 689 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    НИКАКИХ ПЕРЕМИРИЙ с  нацистами на Украине!!В очередной раз н...
  • лина любимцева
    НЕТ! Нельзя уходить из Казахстана...  Уже ушли из Украины и "ни во что не вмешивались" - ЧЕМ закончилось? А уж пиндос...В очередной раз н...
  • Игорь Джанти
    Подготовить группу спецназа как при захвате дворца Амина в Афганистане , с соответствующей СВО, но потом , после Укра..."Никаких ударов в...

Республиканцы проиграли в голосовании по проекту бюджета США

Республиканцы проиграли в голосовании по проекту бюджета США

Палата представителей не смогла продлить финансирование правительства на 30 дней В субботу сенат (контролируется демократами) попытается принять двухпартийный законопроект, чтобы сохранить финансирование правительства до 17 ноября и избежать шатдауна Законопроект спикера палаты представителей конгресса США республиканца Кевина Маккарти о продлении финансирования правительства на 30 дней, до конца октября, провалился: против него проголосовали все демократы в палате представителей, а также 21 однопартиец Маккарти, поддержали инициативу 198 республиканцев, сообщает CNN.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
В С
Ну пришлют деньги в самолёте , в тихоря, наличными. Не в первой.
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх