Республиканцы проиграли в голосовании по проекту бюджета США

Палата представителей не смогла продлить финансирование правительства на 30 дней В субботу сенат (контролируется демократами) попытается принять двухпартийный законопроект, чтобы сохранить финансирование правительства до 17 ноября и избежать шатдауна Законопроект спикера палаты представителей конгресса США республиканца Кевина Маккарти о продлении финансирования правительства на 30 дней, до конца октября, провалился: против него проголосовали все демократы в палате представителей, а также 21 однопартиец Маккарти, поддержали инициативу 198 республиканцев, сообщает CNN.