В центральный аппарат СК России будет представлен доклад о первоначальных результатах расследования совершенного в Рязанской области убийства

18 июня 2024 года на территории одного из предприятий, расположенного в городе Рязани, житель Скопинского района из-за возникшего конфликта произвел несколько выстрелов из охотничьего ружья в работников предприятия.
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