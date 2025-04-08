«Лети, моя Катюня»: солист группы «Челси» похоронил 34-летнюю жену

Алексей Корзин, участник группы «Челси», сообщил о смерти своей 34-летней супруги Екатерины. Трагедия произошла 23 марта, но музыкант лишь сейчас нашел в себе силы поделиться горькой новостью с поклонниками.
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