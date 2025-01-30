На борту потерпевшего крушение в Вашингтоне самолета находились 64 человека

В Вашингтоне пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines, выполнявший рейс из города Уичито, штат Канзас, при заходе на посадку в аэропорту имени Рейгана столкнулся с военным вертолетом UH-60 Black Hawk.
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