Виктория Боня снялась в ультракороткой сорочке

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня снялась в откровенном виде. Соответствующее фото появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 11,4 миллиона подписчиков.