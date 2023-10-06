Офицер американской армии Лайонс: «Буревестник» может поражать цели в США

Дальность полета российской межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной установкой достаточна для поражения целей на территории Соединенных Штатов, заявил отставной майор американской армии Майк Лайонс в беседе с CBS News.
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