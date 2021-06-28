В Киеве рассказали, что именно Зеленскому не простит ни один канцлер Германии

Только новостиПолитикаВ Киеве рассказали, что именно Зеленскому не простит ни один канцлер Германии Президент Украины Владимир Зеленский совершил фатальную ошибку, записав и обнародовав видеообращение к руководству ФРГ.Вернуться к статье52НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьБОБорис ОсиповВладимир ДоринУКРО-ГРЁБАНЫЙ, ИУДА – ПОЦЕЛУЯМИ ГРОЗИТ . . . НОВАЯ ПОЭЗИЯ РОССИИ “ МИРТЕСЕН “ Владимир Самойленко → Виктор Гутман 21 июня, 13:17 « . . . и де вы видели поступок? это всё слова. а поступки - это поддержка государственного вооружённого переворота на Украине, после того как Янукович здал власть. и подписал все документы о здаче. как раз представителям германии и франции . . . » ====================== Д О П Е К Л О ! ! ! Укро-грёбаный – Иуда, Поцелуями – грозит; Нахрена Нам, сей – паскуда ? ! Подыхай – пархатый жид ! Говорить с Зеленским – стрёмно; Утопить бы – на реке ! Чтоб гримасничали Говна – В прорезиненном мешке ! И бандеровцев – прикончим; Пусть “зигуют” – на столбах ! К ним придём – однажды ночью, Сволочей – повесим зах ! . . Чтобы род их – прекратился; Стёбы – некогда шутить ! Всех, кто, дьяволу – молился, Неньку, взявшись – загнобить ! Их добром – никто не вспомнит, Но Чуму – мы победим ! А “ пространство ” это – скромно; Титулуем – ПУТИН-КРЫМ ! ! ! к – 22-му июня 2021 года © Copyright: Владимир Дорин-Терехов, 2021 Свидетельство о публикации №121062105839Житель Земли МакаренковЖдём послания будущему президенту Содружеству американских государств...Владимир ДоринУКРО-ГРЁБАНЫЙ, ИУДА – ПОЦЕЛУЯМИ ГРОЗИТ . . . НОВАЯ ПОЭЗИЯ РОССИИ “ МИРТЕСЕН “ Владимир Самойленко → Виктор Гутман 21 июня, 13:17 « . . . и де вы видели поступок? это всё слова. а поступки - это поддержка государственного вооружённого переворота на Украине, после того как Янукович здал власть. и подписал все документы о здаче. как раз представителям германии и франции . . . » ====================== Д О П Е К Л О ! ! ! Укро-грёбаный – Иуда, Поцелуями – грозит; Нахрена Нам, сей – паскуда ? ! Подыхай – пархатый жид ! Говорить с Зеленским – стрёмно; Утопить бы – на реке ! Чтоб гримасничали Говна – В прорезиненном мешке ! И бандеровцев – прикончим; Пусть “зигуют” – на столбах ! К ним придём – однажды ночью, Сволочей – повесим зах ! . . Чтобы род их – прекратился; Стёбы – некогда шутить ! Всех, кто, дьяволу – молился, Неньку, взявшись – загнобить ! Их добром – никто не вспомнит, Но Чуму – мы победим ! А “ пространство ” это – скромно; Титулуем – ПУТИН-КРЫМ ! ! ! к – 22-му июня 2021 года © Copyright: Владимир Дорин-Терехов, 2021 Свидетельство о публикации №121062105839БОБорис ОсиповКомментировать
Свежие комментарии