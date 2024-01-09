Минобороны: старший лейтенант Павлов спас товарищей на передовой, рискуя собой

Русский боец совершил геройский поступок в зоне СВО, спас своих сослуживцев.Минобороны России опубликовали информацию о старшем лейтенанте Павлове, который в ходе боевых действий совершил геройский поступок.
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