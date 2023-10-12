Бывший примар Каушан пойман пьяным за рулем

Бывший города Каушаны был пойман за вождением в нетрезвом виде. Речь идет об Анатолии Донцу, который получил мандат после выборов 2019 года, но остался без должности после того, как попал в поле зрения НОН за нарушение правового режима конфликта интересов при исполнении своих обязанностей.