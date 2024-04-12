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"Россия в какой-то момент приняла волевое решение не ходить в этот дом нечестивых. Но решение это далось нелегко, можно представить какое мощное лобби выступало против."

"Россия в какой-то момент приняла волевое решение не ходить в этот дом нечестивых. Но решение это далось нелегко, можно представить какое мощное лобби выступало против."

Как известно, величайшая уловка дьявола состоит в том, чтобы убедить людей, что его не существует. Многие люди, когда слышат о сатанизме, иронично улыбаются – мол, это что-то такое средневековое, ведьмы, чёрная месса, ха-ха.

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