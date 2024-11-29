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Закон, порядок, государство

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В Краснодарском крае полицейские применили оружие для задержания пьяного лихача

В Краснодарском крае полицейские применили оружие для задержания пьяного лихача

Во время патрулирования на автодороге М-4 «Дон» сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Выселковскому району заметили автомобиль «ВАЗ-2106», двигавшийся в сторону Ростова-на-Дону.

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