Гормоны или страсть? Сексолог объяснил постоянную тягу женщин к интиму

Почему некоторых женщин постоянно тянет к интиму? На этот вопрос эксклюзивно 5-tv.ru ответил сексолог Евгений Кульгавчук, который объяснил, что у некоторых женщин более сильная половая конституция, которая не меняется на протяжении всей жизни.