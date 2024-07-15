На станции метро «Чернышевская» произошла остановка эскалаторов

Сейчас подземка работает штатно На станции метро «Чернышевская» в Петербурге утром в понедельник, 15 июля, произошла кратковременная остановка эскалаторов, об этом рассказали в пресс-службе городского метрополитена.
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