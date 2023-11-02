Украина предприняла очередную попытку атаковать Крым беспилотниками

Украина предприняла очередную попытку атаковать Крым беспилотными самолетами. Как сообщили РИА «Новый День» в Минобороны РФ, утром 2 ноября дежурные средства ПВО уничтожили один украинский беспилотный летательный аппарат над акваторией Черного моря, пять перехвачены над территорией Республики Крым.
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