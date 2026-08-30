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Опрос предсказывает победу Ле Пен во втором туре выборов президента Франции

Опрос предсказывает победу Ле Пен во втором туре выборов президента Франции

Последний опрос во Франции показал, что кандидат от «Национального объединения» (НО) Марин Ле Пен может одержать победу во втором туре президентских выборов во Франции весной 2027 года.

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