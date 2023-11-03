На станции Ховрино будут проводить модернизацию железнодорожной инфраструктуры

В связи с модернизацией железнодорожной инфраструктуры на станции Ховрино в выходные с 11:00 4 ноября до 22:30 6 ноября изменится расписании поездов на МЦД–3, сообщили на официальном сайте Московско-Тверской ППК.
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