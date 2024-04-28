Медики спасли режиссера «Бременских музыкантов» Ковалевскую

Режиссер «Бременских музыкантов» Инесса Ковалевская чуть не скончалась в своей московской квартире.Врачи скорой помощи вовремя приехали и стабилизировали ее состояние, диагностировав сердечную недостаточность.
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