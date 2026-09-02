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Газета.ру

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KP.RU: 33% россиян поддерживают связь с одноклассниками после выпуска из школы

KP.RU: 33% россиян поддерживают связь с одноклассниками после выпуска из школы

Больше половины россиян продолжают поддерживать связь со своими одноклассниками после завершения учебы в школе.

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