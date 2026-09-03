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Аргументы недели

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The Sun: Путин насмехался над Британией на пресс-конференции в Бишкеке

The Sun: Путин насмехался над Британией на пресс-конференции в Бишкеке

Британские журналисты возмущены поведением Владимира Путина на пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Бишкеке.

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Андрей

Ну наконец то слова не мальчика, но мужа. Когда дождемся чтобы и с мигрантами начали разговаривать как люди? А не как вечно в чем то виноватые просители? Доколе???((