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ФСБ: Причастный к подрыву автомобиля в Москве доставлен в Россию

ФСБ: Причастный к подрыву автомобиля в Москве доставлен в Россию

Обвиняемый в подрыве машины на севере Москвы Евгений Серебряков был задержан в Турции и доставлен в Россию.

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