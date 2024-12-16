Южноуральцы стали завозить из-за границы в семеро больше автомобилей

Импорт автомобилей из дальнего зарубежья в Челябинскую область вырос в 7 раз. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, в текущем году ведомство отмечает повышенный интерес жителей региона к автомобилям из стран дальнего зарубежья.
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