Сегодня в Керчи на воду спустят новый малый ракетный корабль «Аскольд»

Сегодня в Керчи на судостроительном заводе имени Б. Бутомы под руководством Главкома ВМФ России, адмирала Николая Евменова состоится торжественная церемония спуска на воду нового малого ракетного корабля «Аскольд» проекта 22800 («Каракурт»).