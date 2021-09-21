Сегодня в Керчи на воду спустят новый малый ракетный корабль «Аскольд»

Сегодня в Керчи на судостроительном заводе имени Б. Бутомы под руководством Главкома ВМФ России, адмирала Николая Евменова состоится торжественная церемония спуска на воду нового малого ракетного корабля «Аскольд» проекта 22800 («Каракурт»).
Сегодня в Керчи на судостроительном заводе имени Б. Бутомы под руководством Главкома ВМФ России, адмирала Николая Евменова состоится торжественная церемония спуска на воду нового малого ракетного корабля «Аскольд» проекта 22800 («Каракурт»).
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