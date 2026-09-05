ВС России стали использовать дроны самолётного типа "Молния" для тарана в воздухе

Тактика тарана позволяет сбивать украинские БПЛА без расхода дорогих ракет ПВО.На краснолиманском направлении расчёты БПЛА ВС России начали применять FPV-дроны самолётного типа "Молния-ПВО" для воздушных таранов украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.
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