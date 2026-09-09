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ИА Регнум

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Жога сообщил, что ВСУ впервые атаковали арктическую часть УрФО

Жога сообщил, что ВСУ впервые атаковали арктическую часть УрФО

Киевский режим 9 сентября впервые атаковал арктическую часть Уральского федерального округа. Об этом сообщил полпред президента в округе Артём Жога.

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