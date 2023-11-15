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Военное обозрение

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15 ноября – Всероссийский день призывника

15 ноября – Всероссийский день призывника

В России сейчас полным ходом идет осенний призыв на действительную военную службу. Он традиционно начинается 1 октября и длится по 31 декабря.

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