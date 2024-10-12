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Аналитик назвал «неординарным» заявление премьера Японии об атомном ударе США

Аналитик назвал «неординарным» заявление премьера Японии об атомном ударе США

Руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов в беседе с RT назвал неординарным заявление премьера Японии Сигэру Исиба о виновности США в бомбардировке Хиросимы и Нагасаки.

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Комментарии
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Eduard
Нельзя жить во Молрдец вранье!
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18 час.
Eduard
Скрывая преступления вч сами становитесь СОУЧАСТНИКАМИ преступлений той же СЩА!
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18 час.
Неонил Принципов
Все равно Курилы не отдадим! 😉🤣🤣🤣
Ответить
15 час.

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