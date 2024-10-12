Аналитик назвал «неординарным» заявление премьера Японии об атомном ударе США

Руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов в беседе с RT назвал неординарным заявление премьера Японии Сигэру Исиба о виновности США в бомбардировке Хиросимы и Нагасаки.
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