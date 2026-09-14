Трамп: глава ЦРУ Рэтклифф вовлечен в процесс переговоров по Украине

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф © Keystone Press Agency/Global Look Press Директор ЦРУ Джон Рэтклифф участвует во всех этапах переговоров по урегулированию конфликта на Украине, заявил Дональд Трамп.
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