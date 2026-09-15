Огромный медведь сорвал фотосессию двух девушек в ЯНАО

Медведь вышел из лесу на дорогу в ЯНАО в тот момент, когда на трассе фотографировались две девушки. Хищник не обратил на них внимание и неторопливо ушел в лес.
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