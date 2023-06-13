Председатель СК России поручил представить доклад по обращению жителей Свердловской области

В средствах массовой информации опубликовано обращение к руководству СК России, в котором сообщается, что в Свердловской области родители ребенка, страдающего серьезным заболеванием, на протяжении года не могут получить лекарственные препараты.
В средствах массовой информации опубликовано обращение к руководству СК России, в котором сообщается, что в Свердловской области родители ребенка, страдающего серьезным заболеванием, на протяжении года не могут получить лекарственные препараты.
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