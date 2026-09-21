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Газета.ру

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Эксперт Волкова: самозанятым ограничат работу с одним заказчиком 60 часами

Эксперт Волкова: самозанятым ограничат работу с одним заказчиком 60 часами

С 1 октября 2026 года для платформенной занятости в России начнут действовать новые правила. Если самозанятый полгода работает через платформу с одним заказчиком более 60 часов в месяц, площадка будет обязана ограничить их сотрудничество.

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