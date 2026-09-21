Эксперт Волкова: самозанятым ограничат работу с одним заказчиком 60 часами

С 1 октября 2026 года для платформенной занятости в России начнут действовать новые правила. Если самозанятый полгода работает через платформу с одним заказчиком более 60 часов в месяц, площадка будет обязана ограничить их сотрудничество.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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