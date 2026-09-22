Открыл рот и промолчал: как Трамп перехватил инициативу у Зеленского

Президент США Дональд Трамп практически не позволил Владимиру Зеленскому отвечать на вопросы журналистов во время их встречи 22 сентября, взяв разговор на себя.
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