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Отделка квартир дорожает: констатация факта с продолжением

Отделка квартир дорожает: констатация факта с продолжением

Заключение с поставщиками долгосрочных контрактов с фиксированной ценой, переход на более дешевые аналоги, предложение улучшенных вариантов только как допопции за отдельные деньги — девелоперы, сохраняющие отделку в своих проектах, ищут пути борьбы с растущими ценами на стройматериалыПо оценкам телеграм-канала «Законы стройки», с начала этого года отделочные материалы подорожали уже на 12%.

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