В России появится военный инженерно-технический университет

Александр Рожков

ridus.ru: С 1992 года было сокращено 69 военных образовательных учреждений. Половину из них закрыл министр обороны Анатолий Сердюков. Другую половину сократили до него Грачёв, Сергеев и Иванов. ridus.ru ok.ru: В России были расформированы, в частности, Военно-технический университет (Балашиха) в 2015 году, Военный Краснознамённый институт (Москва) в 1994 году, Военный институт радиоэлектроники (Воронеж) в 2006 году, Самарский военно-медицинский институт в 2010 году, Саратовский военно-медицинский институт в 2010 году, Томский военно-медицинский институт в 2010 году, Военно-ветеринарный институт (Москва) в 2010 году, Нижегородское (Горьковское) высшее военное училище тыла имени Маршала Советского Союза И. Х. Баграмяна в 1999 году, Ульяновское высшее военно-техническое училище имени Богдана Хмельницкого в 2011 году, Дальневосточное автомобильное командно-инженерное училище в 2007 году, Рязанский военный автомобильный институт имени генерала армии В. П. Дубынина в 2010 году, Челябинское высшее военное автомобильное командно-инженерное училище в 2010 году. ok.ru vedomosti.ru: В ходе реформы военного образования в 2011–2012 годах при прежнем министре обороны Анатолии Сердюкове значительная часть военных училищ была ликвидирована, а часть слита с военными академиями, став их филиалами. vedomosti.ru svpressa.ru: В 2008–2011 годах экс-министр обороны Анатолий Сердюков и тогдашний статс-секретарь МО РФ генерал армии Николай Панков под предлогом «оптимизации» «убили» к 2012 году более 40 военных вузов по всей стране. svpressa.ru А кому подчинялся Сердюков? Никто не знает?