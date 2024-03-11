Мастер-класс по стилю провели для мам детей с ОВЗ в Солнечногорске

Благотворительная акция прошла в Солнечногорске. Профессиональные стилисты сделали прически и макияж мамам пациентов отделения реабилитации для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
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