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Мастер-класс по стилю провели для мам детей с ОВЗ в Солнечногорске

Мастер-класс по стилю провели для мам детей с ОВЗ в Солнечногорске

Благотворительная акция прошла в Солнечногорске. Профессиональные стилисты сделали прически и макияж мамам пациентов отделения реабилитации для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

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