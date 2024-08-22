Новая статья: Обзор игрового WQHD-монитора DIGMA Pro Art L: не судите по внешнему виду...

Новая статья: Обзор игрового WQHD-монитора DIGMA Pro Art L: не судите по внешнему видуБольшинство игровых мониторов предстают перед потребителями визуально дерзкими, эффектными, с различными системами подсветки внешнего пространства и десятком игровых функций и технологий на борту.