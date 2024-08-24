Как одетые под «жен новых русских» шахидки взорвали 2 самолета

20 лет назад в небе над Россией исламисты одновременно взорвали два пассажирских самолетаНа месте падения самолета Ту-154, потерпевшего катастрофу 24 августа 2004 года, в Каменск-Шахтинском районе Ростовской областиСергей Венявский/РИА Новости 20 лет назад в небе над Россией произошел двойной теракт — почти одновременно потерпели крушение лайнеры Ту-134 и Ту-154.