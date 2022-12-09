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Семин считает, что у Аргентины и Нидерландов равные шансы: «Ван Гал знает, как надо играть против Месси»

Семин считает, что у Аргентины и Нидерландов равные шансы: «Ван Гал знает, как надо играть против Месси»

Юрий Семин высказался в преддверии сегодняшних матчей 1/4 финала ЧМ-2022. «Что касается встречи Хорватии и Бразилии, то, конечно, изначально предпочтение бразильцам, но перед нами пример одного из предыдущих матчей: я об игре Марокко и Испании.

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