Семин считает, что у Аргентины и Нидерландов равные шансы: «Ван Гал знает, как надо играть против Месси»

Юрий Семин высказался в преддверии сегодняшних матчей 1/4 финала ЧМ-2022. «Что касается встречи Хорватии и Бразилии, то, конечно, изначально предпочтение бразильцам, но перед нами пример одного из предыдущих матчей: я об игре Марокко и Испании.