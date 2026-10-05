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Маскарад у прилавка: украинские военкомы прикинулись покупателями ради мобилизации продавца

Маскарад у прилавка: украинские военкомы прикинулись покупателями ради мобилизации продавца

Сотрудники украинского военкомата задействовали слезоточивый газ для силовой мобилизации продавца прямо с его рабочего места в Волынской области, сообщают украинские СМИ .

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