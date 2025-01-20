В 2025 году стартует модернизация «Адмиралтейских верфей» в Петербурге

Проектом будет заниматься ОСК Объединенная судостроительная корпорация планирует в 2025 году начать модернизацию мощностей судостроительного завода «Адмиралтейские верфи» в Петербурге, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, осведомленные о планах компании.