В 2025 году стартует модернизация «Адмиралтейских верфей» в Петербурге

Проектом будет заниматься ОСК Объединенная судостроительная корпорация планирует в 2025 году начать модернизацию мощностей судостроительного завода «Адмиралтейские верфи» в Петербурге, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, осведомленные о планах компании.
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