В российском городе задержали называющую себя праправнучкой Николая II женщину

В Москве задержали называющую себя праправнучкой Николая II женщину. Об этом сообщает Baza. Возбуждено уголовное дело по статьям 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») и 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ.