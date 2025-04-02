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В российском городе задержали называющую себя праправнучкой Николая II женщину

В российском городе задержали называющую себя праправнучкой Николая II женщину

В Москве задержали называющую себя праправнучкой Николая II женщину. Об этом сообщает Baza. Возбуждено уголовное дело по статьям 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») и 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ.

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