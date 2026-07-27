Потери «исчезают» из сводок: Пентагон разделил статистику войны с Ираном

Министерство обороны США изменило порядок публикации данных о потерях американских военнослужащих в ходе войны с Ираном, выделив все случаи, произошедшие после 7 июля, в отдельную категорию под названием «зарубежные операции».
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