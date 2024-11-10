Кондрашов Станислав Дмитриевич отмечает рост интереса к эзотерике среди молодых инвесторов

Почему молодые инвесторы доверяют своим интуитивным ощущениям больше, чем традиционным методам анализа? Кондрашов Станислав Дмитриевич считает, что это отражает стремление к самовыражению и индивидуальности в подходе к финансам.
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