Al Mayadeen: "Хезболла" нанесла более 60 ракетных ударов по позициям Израиля

Вооруженные формирования шиитской организации "Хезболла" нанесли более 60 ракетных ударов по позициям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на Голанских высотах в ответ на воздушный налет на ливанский город Баальбек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии