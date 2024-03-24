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Al Mayadeen: "Хезболла" нанесла более 60 ракетных ударов по позициям Израиля

Al Mayadeen: "Хезболла" нанесла более 60 ракетных ударов по позициям Израиля

Вооруженные формирования шиитской организации "Хезболла" нанесли более 60 ракетных ударов по позициям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на Голанских высотах в ответ на воздушный налет на ливанский город Баальбек.

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