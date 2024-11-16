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Новый год - без абхазских мандаринов

Новый год - без абхазских мандаринов

Протесты в Абхазии, похоже, приведут к изменению конституционного строя этого небольшого государства.

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Комментарии
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сергей мещеряков
Пипец.страну разрушат обиженки на власть.которую сами выбирали.мир ничему их не учит
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1 д.
АК
Алекс Кузь
Проплаченный из нато майдан. МИД РФ пора уже научиться у бизнеса платить нужным людям. Рф 30 лет живёт по морали частн собств.
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21 час.
SI
Sergey Ivanov
Проигравшей в &quot;этой политической игре&quot;, как обычно, будет Россия. Потому, что именно Россия, по широте души своей, оплатит все выкрутасы внешней и внутренней политики суверенного государства Абхазия...
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19 час.

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