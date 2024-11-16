Пипец.страну разрушат обиженки на власть.которую сами выбирали.мир ничему их не учит

Проплаченный из нато майдан. МИД РФ пора уже научиться у бизнеса платить нужным людям. Рф 30 лет живёт по морали частн собств.

SI

Sergey Ivanov

Проигравшей в "этой политической игре", как обычно, будет Россия. Потому, что именно Россия, по широте души своей, оплатит все выкрутасы внешней и внутренней политики суверенного государства Абхазия...