Артиллеристы группировки "Юг" уничтожили гаубицу ВСУ под Григоровкой

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Артиллеристы 3-й общевойсковой армии группировки "Юг" уничтожили гаубицу Д-30 вместе с личным составом ВСУ неподалеку от села Григоровка на северском направлении специальной военной операции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии