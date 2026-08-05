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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

«Филадельфия» вряд ли подпишет Бена Симмонса из-за финансовых ограничений

« Филадельфия » находится в непосредственной близости от первого потолка зарплат и не обладает достаточной гибкостью, чтобы подписать свободного агента Бена Симмонса или другого свободного агента даже на минимальный контракт.

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