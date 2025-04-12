Харьков под огнем: Русские обстреливают город несколько часов подряд Ирэн ОрлонскаяВ последнее время наблюдается активизация действий российской армии в отношении Украины, особенно в Харьковской области, где противник активно уничтожает системы противовоздушной обороны.
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