Министр Вооруженных сил Кубы Альваро Лопес Мьера прибыл в Минск

Министр Революционных вооруженных сил Кубы Альваро Лопес Мьера прибыл с визитом в Минск. Об этом сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества, помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко на своей странице в социальной сети X.