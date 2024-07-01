Министр Вооруженных сил Кубы Альваро Лопес Мьера прибыл в Минск

Министр Революционных вооруженных сил Кубы Альваро Лопес Мьера прибыл с визитом в Минск. Об этом сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества, помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко на своей странице в социальной сети X.
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